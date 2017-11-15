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Бойовики підібралися до Маріуполя, прогримів кривавий вибух
15.11.2017 20:48
Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив про нову трагедію на Донбасі
За його словами, в Донецькій області в районі селища Гнутове на протитанковій міні підірвався службовий автомобіль поліції, який рухався по автодорозі «Талаковка-Гнутове».
Міну, уточнює Аброськін, заклали бойовики. Від отриманих травм загинув майор поліції, 1981 року народження. Крім того, ще двоє поліцейських отримали поранення і перебувають у лікарні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики змінили тактику в АТО.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв
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