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Архив - Донецкая область

Мариупольцу вместо заказанной через интернет бумаги прислали камни

15.11.2017 11:40
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Мариупольцу вместо заказанной через интернет бумаги прислали камни

Житель Мариуполя перечислил почти 20 тысяч предоплаты за несуществующий товар, передают MRPL.CITY в полиции.

В начале ноября мужчина увидел на одном из сайтов объявление о продаже бумаги по выгодной цене. Продавец попросил с оптового покупателя стопроцентную предоплату в размере 19 100 гривен. Мужчина перечислил всю сумму и прождал товар несколько дней. Но вместо бумаги ему прислали поддоны с камнями. На связь продавец больше не вышел.

Кроме того, еще одна жительница Мариуполя пострадала, перечислив почти 2000 гривен за несуществующий планшет. Девушка в интернете нашла гаджет, который устроил ее по цене и качеству. Потерпевшая переслала деньги продавцу, который после получения средств выключил телефон.

Также в полицию обратилось две женщины, которые заявили об исчезновении с их банковских карт всех средств. В обоих случаях женщинам позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник втерся в доверие и снял деньги.

По всем случаям возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Гражданам, совершившим данные правонарушения, грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Мариуполе осудят женщину, которая выманивала деньги у людей преклонного возраста под видом «снятия порчи».



Теги: Донбасс, Мариуполь, обман, бумага, камни
 
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