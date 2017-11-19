Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО

19.11.2017 12:49

Украина может провести большой обмен пленными с боевиками ЛДНР при помощи Кремля.

Обмен пленными на Донбассе не производился уже больше года. Украинская сторона обвиняла боевиков в постоянном срыве договоренностей, хотя те же Минские договоренности предусматривают обмен в формате всех на всех.

Неожиданно к процессу переговоров по обмену пленными присоединился президент России Владимир Путин, и как по взмаху волшебное палочки главари ЛДНР тут же согласились на обмен.

Корреспондент.net разбирался, что стоит за созданием образа миротворца для Путина.

Всего одна просьба

Украинская сторона неоднократно высказывала готовность передать боевикам для обмена заложниками более 300 человек, но представители ЛДНР срывали обмен, предъявляя необоснованные требования. Например – освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе. Также в списке представителей ОРДЛО – те, кто совершил тяжкие преступления против Украины, в том числе тяжелые убийства.

15 ноября в вопросе обмена пленными неожиданно наметился прогресс.

Виктор Медведчук, представитель Украины в Минской контактной группе по урегулированию на Донбассе и кум Путина, обратился к президенту РФ с просьбой посодействовать в вопросе обмена заложниками. Медведчук говорил, что Украина готова освободить 306 человек, а представители ОРДЛО 74 человека. Путин пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".

После этого Кремль сообщил о первом телефонном разговоре президента России с главарями ЛДНР. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков Захарченко и Плотницкий поддержали инициативу по обмену пленными, и уже начали готовиться к обмену.

Зачем это Путину?

За такими показательными актами гуманизма стоит четкий, жесткий, геополитический расчет, при этом не один, уверен политолог Вадим Карасев. По его мнению, Кремлю нужны новые гуманитарные миротворческие инициативы для того, чтобы продемонстрировать мировому сообществу приверженность мирного урегулирования на Донбассе.

“Публичное обещание Владимира Путина переговорить с так называемым руководством ОРДЛО относительно обмена пленных поднимает в то же время статус этих так называемых руководителей. Что они якобы не марионетки, не управляются напрямую из Кремля, а вполне такие сами по себе самостоятельные лидеры, руководители, с которыми нужно и важно договариваться не только руководству России, но и руководству Украине, которое Россия обвиняет в нежелании идти на диалог с Донбассом. Одновременно со стремлением повысить статус Захарченко и Плотницкого поднимается и как бы статус самих неконтролируемых территорий, которые в этом случае претендуют на полусуверенный, полунезависимый статус, за которым следует следующее”, - отмечает эксперт.

Путин играет в миротворца из-за западных санкций, уверен замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. “Сейчас Путин осуществляет некие маневры, цель которых – продемонстрировать свою склонность к диалогу. Но их главная задача – не совершить конкретные действия, а просто «заболтать», не дать возможность Западу ввести дополнительные санкции”, - полагает чиновник.

Российские же обозреватели, в свою очередь, отмечают, что в преддверии президентских выборов в России Владимир Путин ищет любые PR-поводы.

“Путин – исключительный мастер PR. И этот относительно мелкий для него PR на Донбассе тоже пойдет в копилку. Дальше он будет искать новые более удачные и сильные PR-ходы, чем дешевка с ловлей щук и доставанием амфор. Освобождение пленных - это всегда хорошо воспринимается, это всегда позитивная новость. Такой вот маленький новогодний подарок”, - считает российский журналист Леонид Радзиховский.