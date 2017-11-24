На Донетчине полиция и военные отбили попытку "захвата" админздания

24.11.2017 10:00

Сегодня, 24 ноября, для полицейских Волновахи прозвучал сигнал тревоги. По легенде, в отдел полиции двигалась группа людей, которые планируют захватить админздание.



В рамках плана "Крепость", полностью экипированные полицейские немедленно прибыли к месту дислокации. За считанные минуты они получили оружие и спецсредства и заняли свои позиции. На помощь также прибыли военнослужащие ВСУ, которые совместно с правоохранителями отрабатывали навыки отражения нападения на админздание. После чего, личный состав прошел строевой смотр и дополнительный инструктаж, который помогает четко выполнять все служебные задания.



"Несмотря на то, что территория обслуживания Волновахского отдела полиции одна из крупнейших в Донецкой области и имеет десятки прифронтовых населенных пунктов ситуация в районе контролируется полицией. Каждый из правоохранителей готов в любое время выполнять боевые задачи, ведь мы работаем по принципу непрерывности", - подчеркнул начальник волновахской полиции Александр Коломиец.