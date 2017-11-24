- У жителей Курахово отобрали тротил и гранату14:36
- В Брюсселе обсудили обстрелы Донбасса и "переворот" в Луганске14:21
- Кучма и Зубко обговорили проблемы Донбасса14:10
- "Семечки" и убийственные пули: защитники Авдеевки рассказали об обстрелах14:04
- Представители СММ ОБСЕ рассказали о пересечении гражданскими лицами линии соприкосновения13:59
- Лысенко: Информация о потерях является предварительной13:29
- Опубликована карта горячих точек зоны АТО на 24 ноября 13:01
- Хуг прибыл на ДФС12:41
- В Славянске 29-летний избивал трехлетнюю12:23
- Как Донетчину спасают от взрывов: появилось видео12:00
У жителей Курахово отобрали тротил и гранату
Сотрудники Марьинского отделения полиции Донетчины получили оперативную информацию, что вблизи Курахово на территории полигона твердых бытовых отходов находятся взрывоопасные предметы. Проведя обыск, стражи порядка обнаружили сразу двух сотрудников, которые незаконно хранили боеприпасы.
Как оказалось, найдя 9 тротиловых шашек, 54-летний местный житель спрятал их в одном из разрушенных помещений. Мужчина сложил взрывчатку в сумку и замаскировал ее под обломками.
Аналогично поступил и его 74-летний коллега. Он нашел гранату РГД-5 и спрятал ее в рабочем кабинете, в собственном столе.
По двум этим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, Курахово, полиция, граната, тротил
- Жители Донетчины разгуливают по улицам с гранатами
- На Киевщине военный погиб у магазина, взорвав гранату
- В Мариуполе не дали произойти ужасному
- Полиция Донетчины совместно с мирными гражданами "зачищала" прифронтовые города
- В машину полицейских бросили гранату: первые подробности
- Опасные находки под Мариуполем
- У жителей Курахово отобрали тротил и гранату14:36
- В Брюсселе обсудили обстрелы Донбасса и "переворот" в Луганске14:21
- Кучма и Зубко обговорили проблемы Донбасса14:10
- "Семечки" и убийственные пули: защитники Авдеевки рассказали об обстрелах14:04
- Представители СММ ОБСЕ рассказали о пересечении гражданскими лицами линии соприкосновения13:59
- В "ЛНР" проводят очередную зачистку патриотов Украины13:42
- Лысенко: Информация о потерях является предварительной13:29
- В Кремле вяло отреагировали на прибытие главаря "ЛНР"13:12
- Опубликована карта горячих точек зоны АТО на 24 ноября 13:01
- Обстрелы Луганщины: последняя сводка СММ ОБСЕ12:53
- В Брюсселе обсудили обстрелы Донбасса и "переворот" в Луганске14:21
- Кучма и Зубко обговорили проблемы Донбасса14:10
- "Семечки" и убийственные пули: защитники Авдеевки рассказали об обстрелах14:04
- Представители СММ ОБСЕ рассказали о пересечении гражданскими лицами линии соприкосновения13:59
- В "ЛНР" проводят очередную зачистку патриотов Украины13:42
- Лысенко: Информация о потерях является предварительной13:29
- Премьер Великобритании призвала "открыть глаза" и назвала Россию "враждебной"13:24
- В Кремле вяло отреагировали на прибытие главаря "ЛНР"13:12
- Опубликована карта горячих точек зоны АТО на 24 ноября 13:01
- Обстрелы Луганщины: последняя сводка СММ ОБСЕ12:53
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом