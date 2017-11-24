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Архив - Донецкая область

У жителей Курахово отобрали тротил и гранату

24.11.2017 14:36
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У жителей Курахово отобрали тротил и гранату

Сотрудники Марьинского отделения полиции Донетчины получили оперативную информацию, что вблизи Курахово на территории полигона твердых бытовых отходов находятся взрывоопасные предметы. Проведя обыск, стражи порядка обнаружили сразу двух сотрудников, которые незаконно хранили боеприпасы.

Как оказалось, найдя 9 тротиловых шашек, 54-летний местный житель спрятал их в одном из разрушенных помещений. Мужчина сложил взрывчатку в сумку и замаскировал ее под обломками.

Аналогично поступил и его 74-летний коллега. Он нашел гранату РГД-5 и спрятал ее в рабочем кабинете, в собственном столе.

По двум этим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.



Теги: Донбасс, Курахово, полиция, граната, тротил
 
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