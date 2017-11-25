Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Утро донбасских КПВВ: в "Новотроицком" стояло 10 авто, в "Марьинке" - 160

25.11.2017 09:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Утро донбасских КПВВ: в "Новотроицком" стояло 10 авто, в "Марьинке" - 160

Сегодня, 25 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, работали в штатом режиме.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, у КПВВ в субботу утром находилось такое количество авто на въезд-выезд:


"Майорск" - 60/90;

"Марьинка" - 60/100;

"Новотроицкое" - 5/5;

"Гнутово" - 50/50.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх