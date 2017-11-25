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Утро донбасских КПВВ: в "Новотроицком" стояло 10 авто, в "Марьинке" - 160
25.11.2017 09:36
Сегодня, 25 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, работали в штатом режиме.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, у КПВВ в субботу утром находилось такое количество авто на въезд-выезд:
"Майорск" - 60/90;
"Марьинка" - 60/100;
"Новотроицкое" - 5/5;
"Гнутово" - 50/50.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
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