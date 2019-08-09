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Ситуация на пунктах пропуска: На всех КПВВ большие автомобильные очереди
09.08.2019 11:02
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В общем через КПВВ последовало 42 000 человек и 5000 транспортных средств:
«Майорское» — 9200 человек и 1210 транспортных средств;
«Марьинка» — 9040 человек и 1580 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8415 человек и 1335 транспортных средств;
«Гнутово» — 4295 человек и 945 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11 110 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/50;
«Марьинка» — 0/50;
«Новотроицкое» — 10/50;
«Гнутово» — 20/20.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
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