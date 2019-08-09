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Архив - Донецкая область

Ситуация на пунктах пропуска: На всех КПВВ большие автомобильные очереди

09.08.2019 11:02
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Ситуация на пунктах пропуска: На всех КПВВ большие автомобильные очереди

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 42 000 человек и 5000 транспортных средств:

«Майорское» — 9200 человек и 1210 транспортных средств;

«Марьинка» — 9040 человек и 1580 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8415 человек и 1335 транспортных средств;

«Гнутово» — 4295 человек и 945 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 110 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/50;

«Марьинка» — 0/50;

«Новотроицкое» — 10/50;

«Гнутово» — 20/20.



Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
 
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