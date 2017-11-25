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В районе Горловки развернулось сражение
25.11.2017 12:48
В оккупированной Горловке сегодня очень неспокойно.
"На юго-западе Горловки - Озеряновка, Короленко - с 9 утра идут бои, работает артиллерия и пулеметы. После 12 часов интенсивность боев, судя по звуку, - повысилась", - пишет на своей странице в Фейсбуке журналист-переселенец, политолог Никита Синицын, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку, но продолжающий отслеживать события на неподконтрольной правительству части Донетчины благодаря своим связям.
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР
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- Вся стрельба шла на Донетчине: опубликована карта из зоны АТО12:53
- В районе Горловки развернулось сражение12:48
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