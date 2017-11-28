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Архив - Донецкая область

Боевики начали обстрелы двух сел в Донецкой обл., которые ВСУ недавно вернули под контроль Украины

28.11.2017 14:26
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Боевики начали обстрелы двух сел в Донецкой обл., которые ВСУ недавно вернули под контроль Украины

Боевики утром 28 ноября начали обстрелы населенных пунктов Майское и Гладосово в Донецкой обл., недавно возвращенные ВСУ под контроль украинского правительства. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Эти действия НЗФ ОРДО расцениваются как очередная провокация дискредитации подразделений ВСУ в АТО и недопущение наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации и обстановки по поводу нарушений боевиками ОРДО "режима тишины" в указанных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Также СЦКК осудила действия боевиков по обстрелу населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.
"Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей", - заявили в СЦКК.

Как сообщалось, в районе Светлодарской дуги военными 54-й бригады и 24-го батальона "Айдар" была проведена спецоперация, в результате чего были освобождены поселки Гладосово и Майское. После проведения операции у подразделений ВСУ появилась возможность закрепиться на новых позициях.



Теги: Донбасс, ООН, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга
 
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