Главная / Новости / Донецкая область / Жебривский: Боевики обстреляли КПВВ «Майорск» с мирными жителями
Последние новости раздела
- Жебривский: Боевики обстреляли КПВВ «Майорск» с мирными жителями14:12
- Медведчук: Сегодня в Минске вопрос обмена обсуждаться не будет10:36
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат07:50
- Переговоры по Донбассу должны вылиться в итоговый документ, который подпишут и Украина, и США, и РФ, и Европа, - Вилкул22:07
- Боевики обстреляли поселки на Светлодарской дуге21:50
- Объединение возможно: В «ДНР» прокомментировали вопрос слияния с «ЛНР»21:12
- Захарченко хлебнул «боярышника» и собрался в наступление20:49
- Как переселенцам принять участие в программе «Доступное жилье»20:29
- Если он не трус: в «ДНР» из-под Захарченко собрались вышибить «кресло»20:11
- На Донбассе боевики "ДНР" обстрелами пытались отбить свой склад у СБУ19:10
Жебривский: Боевики обстреляли КПВВ «Майорск» с мирными жителями
29.11.2017 14:12
Вчера вечером боевики обстреляли КПВВ «Майорск», где кроме военных находились мирные жители, оставшиеся там на ночь.
Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил: «Вчера вечером с 21:45 до 22:15 рашисты обстреляли КПВВ „Майорск“ из стрелкового оружия. К тому времени в пункте оказания помощи находились 11 гражданских, которые остались на ночевку на КПВВ, и 4 сотрудника ГСЧС».
Чиновник отметил, что во время обстрела гражданские и спасатели спустились в укрытие. Затем в надувном модуле ГСЧС при осмотре обнаружили два отверстия от попадания пуль. Однако, уже утром модуль отремонтировали и восстановили его работу.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обстрел, Майорск, КПВВ
Читайте также:
- Жуткие подробности обстрела гражданских возле Зайцево (ВИДЕО)
- Количество жертв обстрела КПВВ «Майорск» увеличилось
- Террористы обстреляли КПВВ «Майорск». Есть жертвы
- Боевики обстреляли блокпост "Майорск"
- КПВВ «Майорск» был обстрелян из минометов
- Террористы цинично «отмазались» от расстрела людей на КПВВ «Майорск»
- Жебривский: Боевики обстреляли КПВВ «Майорск» с мирными жителями14:12
- Медведчук: Сегодня в Минске вопрос обмена обсуждаться не будет10:36
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат07:50
- Переговоры по Донбассу должны вылиться в итоговый документ, который подпишут и Украина, и США, и РФ, и Европа, - Вилкул22:07
- Боевики обстреляли поселки на Светлодарской дуге21:50
- Объединение возможно: В «ДНР» прокомментировали вопрос слияния с «ЛНР»21:12
- Захарченко хлебнул «боярышника» и собрался в наступление20:49
- Как переселенцам принять участие в программе «Доступное жилье»20:29
- Если он не трус: в «ДНР» из-под Захарченко собрались вышибить «кресло»20:11
- На Донбассе боевики "ДНР" обстрелами пытались отбить свой склад у СБУ19:10
- Жебривский: Боевики обстреляли КПВВ «Майорск» с мирными жителями14:12
- Звезду "Служебного романа" Андрея Мягкова срочно госпитализировали в Москве13:58
- Украина скоро начнет регистрировать мобильных абонентов13:40
- На Волыни четвертые сутки под землей находятся бунтующие шахтеры13:20
- “Самое большое чудо на свете”: Джамала рассекретила свою тайну13:05
- Крым вернется в состав Украины, но это будет «убитый» полуостров – Тымчук12:48
- Предсказание на 2018 год от экстрасенса и астролога Хаяла Алекперова12:32
- 29 ноября: какой сегодня праздник12:14
- Чем грозит украинцам таяние ледников12:00
- Савченко в Польше обвинила Украину в «начале войны на Донбассе»11:45
- Предсказание на 2018 год от экстрасенса и астролога Хаяла Алекперова12:32
- 29 ноября: какой сегодня праздник12:14
- Ученые рассказали о появлении новой сексуальной ориентации10:48
- Специалисты подсказали, какие болезни лечат кошки09:18
- Уникальное место, где люди живут до 160 лет и почти не болеют08:11
- Создан новый вид алкоголя, его состав вас шокирует07:41
- В Казахстане найден аналог геоглифов долины Наска14:52
- "Турецкий тупик" Кремля: российский след в убийстве посла РФ 07:46
- 7 подарков, которые не следует принимать07:22
- 3 натуральні жироспалювальні продукти22:01
- В Луганске - новый переворот
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе
- "Ниндзя", "Тюмень", "Баня", "Шева": истории воинов, погибших под Крымским
- У переселенців – проблеми з пенсіями
- Как пенсионеры страдают на КПВВ
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”
- Россия не ограничится лишь Донбассом. Названы регионы Украины, которые могут быть захваченными следующими
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти