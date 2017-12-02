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Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет

02.12.2017 21:45
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Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет

Представители Сил специальных операций (спецназ) ВСУ в связи с современным гибридным ведением боевых действий, отточили навыки работы с минометами.

В сюжете Военного телевидения Украины отмечается, что использование миномета не характерно для спецназовцев. Но необходимость его применения связана с современным гибридным ведением боевых действий.

"Минометы весом в 20 кг применяются для прикрытия групп во время выхода, обустройства засад и др. Это оружие уже не раз спасала жизнь наших спецназовцев", сообщает ВоенТВ.

Состязания подразделений ССПО на лучший минометный расчет проходили на полигоне отвода техники запрещенного калибра в районе АТО.

"Сейчас минометы калибра 60 мм является штатным оружием подразделений специального назначения. Они легкие, мобильные, имеют высокую степень поражения живой силы противника и важных объектов", - отмечается в сюжете.



Теги: Донбасс, спецназ, АТО, минометы
 
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