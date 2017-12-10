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Донетчина сегодня стала эпицентром обстрелов
Сегодня, 10 декабря, в период с полуночи до 18:00 российско-террористические войска провели 8 прицельных обстрелов позиций сил АТО. Почти в каждом случае ВСУ давали агрессору адекватный ответ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По данным пресс-центра штаба АТО, на Луганщине сегодня было тихо. Эпицентром напряженности стал Донецкий направление.
"Наибольшая интенсивность вражеских провокаций наблюдалась в районе Авдеевки. Здесь противник обстреливал украинских воинов из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в течение четырех часов. Кроме того, под огонь из минометов и пехотного вооружения попали позиции Вооруженных Сил Украины вокруг Песок, а из гранатометов захватчики стреляли вблизи шахты Бутовка, - отмечает пресс-центр штаба АТО. - На Приазовье боевики еще утром выпустили десять мин 82-го калибра по защитникам Чермалыка, а после обеда, из 120-мм минометов и легкого пехотного вооружения вели огонь по защитникам Гнутово. Из гранатометов враг обстреливал наши опорные пункты у Широкино, а из стрелкового оружия - оборонительные укрепления неподалеку Старогнатовка и Марьинки".
Теги: Донбасс, АТО, боевики, обстрелы
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