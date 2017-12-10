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В Мариупле заработала новая часовня
10.12.2017 15:24
Сегодня, 10 декабря, около восьми утра, звон колоколов раздался в центре Мариуполя.
"Он прозвучал со звонницы строящегося самого большого в городе церковного сооружения - храма Покрова Божьей Матери. На его территории также возвели деревянную часовню. Вчера вечером ее освятили, а сегодня утром она открыла свои двери прихожанам. Здесь состоялась литургическая служба", - сообщает mariupolnews.com.ua
По словам священнослужителей, часовня отныне будет работать на постоянной основе. Службы будут проводиться два раза в день - утренняя и вечерняя.
Теги: Донбасс, Мариуполь, часовня, колокола
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