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В районе проведения АТО нашли новый российский след
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими и полицией обнаружили в зоне проведения антитеррористической операции тайник с боеприпасами российского производства.
Правоохранители изъяли из тайника, который был обустроен вблизи линии соприкосновения в Ясиноватском районе Донецкой области, по одной мине МОН-50 и ОЗМ-72, минный взрыватель МВЭ-72, а также три противопехотные мины ПМН-2.
По заключению экспертов, маркировки и год изготовления военных средств поражения свидетельствуют об их российское происхождение.
По информации спецслужбы, обнаруженные боеприпасы предназначались для организации терактов диверсионными группами террористов "ДНР" против мирного населения и сил антитеррористической операции.
Продолжаются соответствующие процессуальные действия, сообщает пресс-центр СБУ.
Теги: Россия, Донбасс, СБУ, мины, схрон
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