В районе проведения АТО нашли новый российский след

16.12.2017 11:25

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими и полицией обнаружили в зоне проведения антитеррористической операции тайник с боеприпасами российского производства.



Правоохранители изъяли из тайника, который был обустроен вблизи линии соприкосновения в Ясиноватском районе Донецкой области, по одной мине МОН-50 и ОЗМ-72, минный взрыватель МВЭ-72, а также три противопехотные мины ПМН-2.



По заключению экспертов, маркировки и год изготовления военных средств поражения свидетельствуют об их российское происхождение.



По информации спецслужбы, обнаруженные боеприпасы предназначались для организации терактов диверсионными группами террористов "ДНР" против мирного населения и сил антитеррористической операции.



Продолжаются соответствующие процессуальные действия, сообщает пресс-центр СБУ.