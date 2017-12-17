В Доброполье побеждают "животные" петиции

17.12.2017 16:44

В Доброполье (подконтрольная часть Донецкой области) на сайте электронных петиций горсовета, с весны 2016-го нужное количество голосов набрали две. Обе касаются защиты животных.



Чтобы петицию приняли к рассмотрению, ей нужно за месяц набрать 200 голосов. Это удалось в мае текущего года петиции, предлагавшей признать котов частью экосистемы города (депутаты горсовета уже приняли соответствующее решение).



А на этой неделе нужное количество голосов набрала "Петиція щодо запровадження міської програми по стерилізації безпритульних тварин".



"Ура! Мы это сделали! Огромное спасибо всем, кто проголосовал… Первый этап пройден. Далі буде..." - так отреагировала координатор в "Сильні громади", депутат Белицкого горсовета Алина Денисова, автор петиции о необходимости появления в г.Доброполье (ему подчинен г. Белицкое) городской программы по стерилизации бездомных животных.



Приводим петицию-победитель на языке оригинала:



Петиція щодо запровадження міської програми по стерилізації безпритульних тварин.



ПІБ ініціатора: Аліна Юріївна Денисова

Статус: Підтверджена

Петиція №15

Дата початку збору підписів: 17.11.2017 10:28



СУТЬ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ



У Добропіллі постає питання надмірної кількості безпритульних тварин, яке необхідно вирішувати законними та гуманними методами.

Через критичну ситуацію з чисельністю бродячих собак, ми (Товариство захисту тварин "Вірність" та клуб "Ефективне місто") - просимо вжити заходів по відношенню до безконтрольного розмноження безпритульних тварин.

Сьогодні тисячі собак і котів гинуть на вулиці від холоду, голоду, хвороб, машин і рук шкуродерів. Доведені до відчаю – деякі з них кидаються на людей. Люди, які забули про принципи гуманізму та любові до усього живого – знущаються з них, підлітки розпинають котів та собак, катують їх та вбивають. Відсутністю міської програми зі стерилізації – ми опосередковано сприяємо безконтрольному розмноженню тварин. Якщо їх відловлювати та відвозити деінде – на це місце прийдуть більш агресивні та дикі тварини. Присутність тварин – обов’язкова складова нашої екосистеми. Проте, контролювати їх популяцію – необхідно. Задля запобіганню травмам як людей, так і тварин. Задля здорової моральної обстановки у місті.



ОТЖЕ, ПРОСИМО ЗАПРОВАДИТИ МІСЬКУ ПРОГРАМУ ЗІ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ТВАРИН, ЯКА ПРИПИНЕ БЕЗКОНТРОЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН, А ТАКОЖ ЗРОБИТЬ ЇХ НЕ АГРЕСИВНИМИ, А БЕЗПЕЧНИМИ ДЛЯ ОТОЧУЮЧИХ.



Програма має розкривати питання регулювання чисельності домашніх тварин, де пропонуються гуманні і законні методи його вирішення з метою скорочення чисельності безпритульних тварин та поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації. Найбільш ефективним шляхом регулювання чисельності безпритульних тварин є реалізація заходів запобігання неконтрольованого розмноження тварин, що мають власників, та безпритульних тварин, здійснювана місцевою владою за участю громадських організацій.

Засобами такого попередження мають стати:

1.Масова стерилізація безпритульних собак і котів (впровадження методу ВСВП (відлов – стерилізація – вакцинація – повернення на місце проживання);

2.Пільгова масова стерилізація тварин, що мають власника, для соціально вразливих верств населення (з низьким рівнем доходу - пенсіонери, інваліди тощо.), заходи щодо заохочення стерилізації;

3.Просвітницька робота з населенням (соціальна реклама, публікації, лекційна робота в навчальних закладах тощо).

Масова стерилізація безпритульних тварин протягом першого року вже забезпечить стійку динаміку зниження їх чисельності на території міста Добропілля.

Нагадуємо, що ТЗТ "Вірність" - вже проводило два етапи стерилізації, яких, на даний момент, виявилось недостатньо, так як заходи проводились за їх власний кошт та кошти добровільних пожертв жителів.

Проте, такі акції викликали позитивний відгук серед населення.