В Мариуполе готовят 10 премьер

17.12.2017 12:14

В Донецком академическом областном драматическом театре (в Мариуполе) активно готовят новый репертуар.



Как заявил главный режиссер театра Анатолий Левченко, всего планируется показать жителям и гостям города в конце 2017 года и в наступающем 2018 году 10 премьерных спектаклей. Об этом сообщает mariupolnews.com.ua

Отмечается, что первой премьерой станет детская постановка – новогодняя сказка "Дюймовочка". Она состоится уже 26 декабря.



"Работники театра стараются сделать все, чтобы зрители получили удовольствие от спектакля, несмотря на сжатые сроки, которые будут выделены на оформление сцены и установку всей необходимой аппаратуры. Это связано с тем, что по плану полное завершение ремонтных работ по обновлению покрытия сцены произойдет за два дня до выпуска спектакля, - отмечает mariupolnews.com.ua. - Помимо премьеры, маленьких мариупольцев ждёт традиционная новогодняя елка в фойе театра, у которой малыши встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой".