Когда закончится война на Донбассе: названа новая дата

18.12.2017 21:00

Россия начнет выводить войска с Донбасса в конце следующего года.

Такое мнение высказал журналист Сергей Лойко в эфире "Крым. Реалии".

"Но я думаю, что к концу следующего года мы можем рассчитывать на начало вывода российских войск с Донбасса", - подчеркнул он.

По его словам, риторика президента России Владимира Путина сильно изменилась - он устал врать про Донбасс.

"Вообще обратите внимание на лексику. Он говорит "с лидерами непризнанных республик", а не "ЛНР" и "ДНР". Он в общем-то умывает руки. Войска не выводятся, но Путин уже активно отпускает тему. При этом он будет всячески продолжать подпитывать эту гноящуюся рану Украины", - объяснил Лойко.

Источник: https://from-ua.com