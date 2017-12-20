Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери

20.12.2017 19:17

Ситуация на Донбассе серъёзно обострилась. За прошлую неделю, с 11 по 17 декабря включительно, по оценкам наблюдателей ОБСЕ, в зоне конфликта произошло около 16 тысяч нарушений режима прекращения огня. А ведь «режимы тишины», которые заключают снова и снова, никто не отменял…

Глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан подчёркнул 19 декабря: «Мы с беспокойством отмечаем резкое ухудшение ситуации. Количество нарушений режима прекращения огня достигло уровня, которого мы не фиксировали с февраля этого года».

В тот же день гибридные войска оккупантов Донбасса (российские кадровые военные, местные предатели, а также наёмники всех мастей из разных частей света) осуществили более 30 обстрелов (в том числе из миномётов и РСЗО «Град»), убив двоих украинских воинов, ранив и травмировав - шестерых.

Согласно данным группы «Информационное Сопротивление», 18-19 декабря фиксировался рост активности противника, включая применение тяжёлых вооружений, в том числе реактивных систем залпового огня (обстрелы по району Новолуганское-Травневое вели ранее зафиксированные группой ИС в посёлке Байрак, что на окраине оккупированной Горловки, шесть установок 122-мм РСЗО БМ-21 «Град»).

Наиболее интенсивно удары наносились оккупантами по позициям сил АТО в районе населённых пунктов Трёхизбенка, Крымское, Кряковка, Троицкое, Попасная, Новоалександровка, Луганское, Лозовое, Новолуганское, Травневое, Зайцево, Авдеевка, Опытное, шахта «Бутовка», Каменка, Марьинка, Березовое, Водяное, Павлополь, Лебединское, Широкино.

«Противник продолжает активно проводить разведку боевых порядков сил АТО с применением БПЛА для нанесения по ним огневых ударов. На протяжении недели было зафиксировано 12 полётов БПЛА, - отмечают в ИС. - Кроме того, с целью вскрыть боевые порядки ВСУ, а также провести диверсионные акции отмечалась активизация деятельности ДРГ противника на ряде участков, особая активность - на участке н.п. Травневое-Углегорское водохранилище. В районе н.п. Озеряновка зафиксирована работа новейшего российского комплекса радиоразведки «Торн».

В пресс-центре штаба АТО уверяют, что на все свои провокации противник получает «адекватный ответ». Его результатом стало то, что в период с 12 по 18 декабря подтверждённые потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 24 человека. Полегли «вояки» из подразделений, которые дислоцируются в Новоазовске, Горловке, Макеевке, Донецке, Кадиевке (бывший Стаханов) и Брянке.

За тот же период времени в рядах ВСУ погибли четыре человека (трое из них 17 декабря во время миномётного обстрела позиций сил АТО в районе Зайцево), семеро получили ранения и боевые травмы.

Известно, что в подразделениях «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» (оперативно подчинены 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ) продолжает проводиться ротация командного состава из числа кадровых офицеров ВС РФ.

На мариупольском направлении отмечается перегруппировка бронетехники противника. Отмечается частое и регулярное «закрытие» оккупантами отдельных участков дорог и местности вблизи линии разграничения для перемещения гражданского населения и для доступа инспекторов ОБСЕ.

К моменту написания материала максимальное количество обстрелов в декабре зафиксировано 9-го (39), а минимальное - 15-го (8).

Ольга НИКОЛАЕВА.