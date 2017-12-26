- К вопросу о "массовой поддержке" оккупантов в ОРДЛО: в "ЛНР" местные пропагандисты, прославляя оккупационную власть, показали всю правду о "паспортах" террористов. ВИДЕО16:45
- Штаб АТО разрешил жителям прифронтового поселка ходить на оккупированную территорию13:54
- "Моя Родина – Украина, а "ДНР" меня не интересует, здесь нет перспектив", - как молодежь Донецка поет в "столице" "ДНР" украинские песни и мечтает выбраться из "этого болота"13:36
- Новогоднее перемирие на Донбассе: боевики проводят коварные провокации13:14
- "Полицейский ДНР" хотел убежать в Германию из-за беззакония в "республике"11:35
- Надя Савченко, ты – трусливая натура! Ты просто лампочка Ильича, созданная Путиным для накаливания обстановки в нашем государстве10:49
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 декабря10:10
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе09:44
- Позиции ВСУ около Мариуполя боевики обстреляли из минометов09:38
- ОБСЕ зафиксировала более 50 танков вблизи Луганска09:26
Штаб АТО разрешил жителям прифронтового поселка ходить на оккупированную территорию
Жителям прифронтового поселка городского типа Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области, который до недавнего времени находился в серой зоне, а ныне находится под контролем Вооруженных Сил Украины, теперь разрешено ходить на неподконтрольную Украине территорию, пересекая линию разграничения в упрощенном режиме, передает fakty.ua.
Теперь жители поселка смогут попасть к родным, близким, на работу, в больницу, не добираясь до КПВВ (контрольных пунктов въезда/выезда), тем более, что таких пунктов в области буквально единицы, и расположены они от Верхнеторецкого достаточно далеко.
Указанное решение командование АТО приняло, учитывая насущные потребности людей, ведь почти в каждой семье жителей Верхнеторецкого на временно оккупированной территории есть родня или осталась недвижимость. Пересекать линию соприкосновения разрешено временно, в пешем порядке.
Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, автомобильный транспорт пропускать на неподконтрольную территорию в данном населенном пункте не будут.
С открытием пешей «тропы» между подконтрольной Украине и оккупированной территориями режим работы Госпогранслужбы не изменится, поскольку пограничники дежурят исключительно на КПВВ. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. В режиме работы полиции в Верхнеторецком пока также не произошло никаких изменений — контроль за передвижением будут пока осуществлять украинские военнослужащие.
Напомним, ранее возле Верхнеторецкого штаб АТО решил усилить меры безопасности, поскольку в районе работали вражеские снайперские пары, подвергая опасности в том числе мирных жителей, направляющихся в контрольно-пропускной пункт.
Теги: Донбасс, Донецкая область, АТО, ВСУ, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
- На Донбассе украинским военным пришлось открывать огонь на поражение
- Донбасские блокпосты: адские жара и очереди
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
- На КПВВ "Зайцеве" - приблизно 500 піших осіб, на "Новотроїцьке" - близько 200
- Пункты пропуска в субботу расслабились
- Ситуация на КПВВ на Донбассе - утренний мониторинг
- К вопросу о "массовой поддержке" оккупантов в ОРДЛО: в "ЛНР" местные пропагандисты, прославляя оккупационную власть, показали всю правду о "паспортах" террористов. ВИДЕО16:45
- Штаб АТО разрешил жителям прифронтового поселка ходить на оккупированную территорию13:54
- "Моя Родина – Украина, а "ДНР" меня не интересует, здесь нет перспектив", - как молодежь Донецка поет в "столице" "ДНР" украинские песни и мечтает выбраться из "этого болота"13:36
- Новогоднее перемирие на Донбассе: боевики проводят коварные провокации13:14
- "Полицейский ДНР" хотел убежать в Германию из-за беззакония в "республике"11:35
- Надя Савченко, ты – трусливая натура! Ты просто лампочка Ильича, созданная Путиным для накаливания обстановки в нашем государстве10:49
- В "ЛНР" очередная пропажа российского "освободителя" "русского Донбасса": мать боевика умоляет помочь в розыске сына-потеряшки10:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 декабря10:10
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе09:44
- Позиции ВСУ около Мариуполя боевики обстреляли из минометов09:38
- Власть, за что ты ненавидишь свой народ? Импичмент! Началась забастовка и перепалки, уговоры полиции не действуют16:50
- К вопросу о "массовой поддержке" оккупантов в ОРДЛО: в "ЛНР" местные пропагандисты, прославляя оккупационную власть, показали всю правду о "паспортах" террористов. ВИДЕО16:45
- "Вы знаете адрес моего балкона": Саакашвили будет стращать Порошенко с помощью видеоэкрана на крыше. ВИДЕО16:25
- Минималка 4100 гривен: в Минфине предупредили о возможной жесткой реакции МВФ15:14
- Нацгвардия испытала новый бронеавтомобиль14:56
- Уже с нового года: украинцам нужно выбирать или пенсия или зарплата14:35
- Король то голый14:16
- Штаб АТО разрешил жителям прифронтового поселка ходить на оккупированную территорию13:54
- "Моя Родина – Украина, а "ДНР" меня не интересует, здесь нет перспектив", - как молодежь Донецка поет в "столице" "ДНР" украинские песни и мечтает выбраться из "этого болота"13:36
- Новогоднее перемирие на Донбассе: боевики проводят коварные провокации13:14
- ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК: ПУТЬ К УСПЕШНОЙ УКРАИНЕ – МИР И РАЗВИТИЕ!11:47
- Психосоматика или все болезни от нервов22:34
- Як правильно мити руки?22:06
- Какие продукты не следует хранить в холодильнике21:50
- Эти проверенные народные средства лучше других укрепят сердце и сосуды20:52
- Врачи назвали эффективные природные обезболивающие18:15
- Ученые впервые засняли одно из самых редких животных15:20
- Как научиться испытывать бодрость по утрам: 7 правил10:48
- Нумерологический гороскоп на 2018 год09:17
- В Украине запретили популярное лекарство от переедания09:00
- ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов
- Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- Освобожденные Травневое и Гладосово: остаются вопросы
- Появились важные данные о реинтеграции Донбасса