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Архив - Донецкая область

В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО

30.12.2017 13:46
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В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО

Переселенец из Донецка в Мариуполе организовал яркое место для селфи прохожих, украсив свой балкон гирляндой длиной в 40 метров, передает MRPL.CITY.
Причиной создания яркого объекта в районе парка Победы в Центральном районе, по словам Никиты Сидоренко, стало желание возобновить собственную традицию и поделиться праздничным настроением с мариупольцами.
«Я очень люблю светильники и в этом году заказал через интернет гирлянды, украсил всю квартиру и оставил для балкона. Пока жил в Донецке, постоянно украшал дом с улицы. В этом году решил возобновить эту традицию, а так как живу в квартире, возможность украсить была только балкон», - сказал он.
На создание новогоднего балкона у Никиты Сидоренко ушло 40 метров светодиодной гирлянды, которую он закрепил на бельевой веревке. В его планах – дополнить украшение ветками ели.
Мариупольцы уже оценили труды переселенца и фотографируются на фоне светящегося балкона.



Теги: Донбасс, Мариуполь, балкон, Новый год
 
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