В Макеевке россиянин сбил четырех человек

02.01.2018 20:06

В понедельник, 1 января, мужчина на автомобиле «Самара» с российскими номерами сбил в Макеевке районе бажановского авторынка четырех человек, пишет 62

Как сообщают очевидцы ДТП в социльных сетях водитель находился в состоянии наркотического опъянения и при обыске у него нашли две гранаты и камуфляжную куртку.

Среди пострадавших в ДТП две женщины.