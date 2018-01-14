Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление

14.01.2018 10:06

По мнению известного украинского дипломата и политика Романа Бессмертного, сейчас украинцев делят на тех, кто будто воюет, а тех, кто находятся в т.н. "режиме АТО".



В эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале ZIK заместитель главы Секретариата Президента Украины (2007-2008 гг.), Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь (с 24 февраля 2010 года по 3 июня 2011 года), представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассе в Минске (2014-2016 гг.) Роман Бессмертный подчеркнул, что властям следовало проинформировать Верховную Раду Украины о реальном состоянии дел на Донбассе и задействовать их к выполнению необходимых мероприятий, принять соответствующие законы и тому подобное – всё то, что нужно было сделать, в случае продолжения режима АТО.



"Хотя уже тогда было понятно, что в режиме АТО будет расти количество злоупотреблений", – заявил Бессмертный.



По его словам, ситуация на оккупированных территориях как была сложной, так и осталась, а блокада на это не повлияла, о чем свидетельствуют средние чеки из центральных заведений торговли. В то же время, Украина проигрывает в том, что не может назвать войну войной, а также не - показать людям на оккупированных территориях, что о них заботятся.



"Нынешний режим противопоставляет то население, которое находится там, против Украины, поскольку не дает возможности показать те шаги для социального обеспечения, поддержки тех людей, с одной стороны, - отметил Бессмертный. - А с другой стороны, украинцев делят на тех, будто кто воюет, а других – как будто находящихся в режиме АТО. Потому что сегодня для чиновника – это АТО, а для обычного гражданина – это война. Это шизофрения, в которой мы находимся".



Гость программы отметил, что за время конфликта несколько подкорректировали законодательство. "Но я утверждаю, что оно недостаточно скорректировано на сегодняшний момент. И это недоразумение, которое продолжается в этой ситуации между законодателем и исполнительной властью, еще будет давать массу проблем", – уверен Бессмертный.