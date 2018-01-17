Штепа: шансов нет ни у кого, мэром Славянска буду я

17.01.2018 21:58

Стало известно, что накануне истек срок домашнего ареста, который был определен судом бывшему мэру Славянска Донецкой области Неле Штепе. Как информирует replyua.net, в Сети появилось видео эфира телеканала TheSplus, гостьей которого была экс-мэр Славянска.



Отвечая на поставленные главным редактором телеканала вопросы, Штапа говорила: «Я в воскресенье, понедельник, я поехала на рынок… И везде, где меня видели люди, все меня обнимали целовали, говорили: «Неля Игоревна, мы ждем вас, вы должны быть мэром». Быть может, я встретила за эти два дня где-то тысячу человек... Люди бросали места свои рабочие, выскочили из рынка, меня целовали, обнимали. Никакого негатива и близко не было. И вот вчера, после того как я уже вышла с рынка, я повернулась и сказала своим детям: «Я буду мэром города».



При этом Неля Штепа подчеркнула, что до этого дня у нее «не было никакого желания никем быть. Однако после того как я увидела такое отношение то, конечно же, передумала». При этом она добавила: «Я пообещала всем, что обязательно буду мэром города. И шансов ни у кого нет, потому что лучше меня действительно этот город так никто не показал, что он его полюбил. Были люди, которые хотели полюбить его так, как я, но они его так и не полюбили».