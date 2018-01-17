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«В воротах Европы»: репортер из Франции показала суровую правду о войне на Донбассе. ВИДЕО

17.01.2018 13:25
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«В воротах Европы»: репортер из Франции показала суровую правду о войне на Донбассе. ВИДЕО

Фотовыставка под названием "В воротах Европы" работает во Львове, в Музее идей. Работы французского фотодокументалиста Гаэль Жирбо, которая не первый год работает в АТО, не оставляют равнодушным никого.

 

Источник: http://sprotyv.info 



Теги: Донбасс, война, выставка, фото
 
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