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«В воротах Европы»: репортер из Франции показала суровую правду о войне на Донбассе. ВИДЕО
17.01.2018 13:25
Фотовыставка под названием "В воротах Европы" работает во Львове, в Музее идей. Работы французского фотодокументалиста Гаэль Жирбо, которая не первый год работает в АТО, не оставляют равнодушным никого.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, война, выставка, фото
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