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Архив - Донецкая область

В Добропольском районе стало больше детдомов семейного типа

20.01.2018 20:12
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В Добропольском районе стало больше детдомов семейного типа

На заседании Добропольской районной комиссии по вопросам защиты прав ребенка рассмотрели вопрос о создании детского дома семейного типа на базе семьи Спильнюков. Там будут воспитываться 7 детей.

Как сообщает ddk.dn.ua, для создания ДДСТ на территории района за средства госбюджета в конце 2017 года был приобретен жилой дом общей площадью 246,2 кв.м.

Будущие родители уже прошли обучение по программе подготовки кандидатов в опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели. По результатам обучения они получили справки и рекомендации Донецкого областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Проанализировав все документы, члены комиссии дали добро на создание на базе семьи Спильнюков детского дома семейного типа.

На сайте Добропольской РГА отмечается, что это уже будет второй ДДСТ в районе.

"Приоритетным направлением работы службы по делам детей Добропольской райгосадминистрации является устройство детей, лишенных родительской опеки, в семейные формы воспитания, - отмечается в сообщении. - На сегодняшний день из 69 детей указанной категории, находящихся на первичном учете в службе по делам детей, только 1 ребенок находится в интернатном учреждении. Остальные 68 - устроены в семьи опекунов, приемных родителей и усыновителей".



Теги: Донбасс, дети, Добропольский район
 
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