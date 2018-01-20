В Украине вспоминают "киборгов" из Донецкого аэропорта

20.01.2018 14:44

Сегодня, 20 января, в Украине проходят мероприятия по чествованию памяти защитников Донецкого аэропорта, которых за мужество и стойкость прозвали "киборги".



В Центральном доме офицеров ВСУ состоятся фотовыставка портретов погибших защитников, награждение семей погибших героев ведомственными знаками отличия Минобороны, а также концертная программа с участием Заслуженного академического образцово-показательного оркестра ВСУ, народной артистки Украины Ады Роговцевой, автора официального гимна АТО "Братья-украинцы", лидера группы "Сабля" В. Гейзера, группы "Mad Heads", группы "Мандри" и других известных исполнителей, отмечает 112.ua



Бои за установление контроля над аэродромом донецкого международного аэропорта, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими силовиками и незаконными вооруженными формированиями с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года.



В разное время в аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90 отдельного аэромобильного и 74 отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и много других.



Многих из них отметили государственными наградами, некоторых – посмертно.



18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".



21 января 2015 года было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, поскольку этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.



По официальным данным, защищая донецкий аэропорт, погибли более 200 военных. В ходе сражений были полностью разрушены все здания аэропорта, оба терминала и башня управления.



После разрушения старого и нового терминалов аэропорта, оборона которых продолжалась 242 дня, украинская армия и добровольцы удерживают оборону других зданий аэропорта, а также контролируют окружающие села.



Украина навсегда запомнит защитников донецкого аэропорта, написал сегодня на своих страницах в соцсетя президент Петр Порошенко. "242 дня несокрушимости. 242 дня героизма. 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников донецкого аэропорта. И наши "киборги" – символ Украины, которую невозможно победить, - отметил глава государства. - Ведь за нас "правда, и слава, и воля святая".



Завтра, 21 января, по случаю годовщины героической обороны Донецкого аэропорта в 8:30 минут на третьем этаже терминала "D" Международного аэропорта "Борисполь" состоится выступление с участием 7 лучших оркестров гарнизона города и музыкальных подразделений других военных формирований.



Подобная акция с участием военных музыкальных коллективов в этот день также состоится в городах Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Харьков, Чернигов и Винница.