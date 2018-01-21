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Очень сильно горела Макеевка
В Макеевке (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) вчера произошло два серьезных пожара.
В девятом часу утра (по московскому времени, по которому живет оккупированная часть Донбасса) на уль. Полтавская, что в Горняцком районе, горел многоквартирный жилой одноэтажный дом. Спасатели вывели из квартиры женщину 1924 г.р., которая не могла
самостоятельно передвигаться. Ее передали сотрудникам скорой помощи. От госпитализации старушка отказалась.
Пожаром, с которым сражались 10 единиц техники и 54 человек личого состава, уничтожены 430 квадратов кровли, а в одной из квартир - 24 квадратных метра перекрытия, мебель, вещи б-у. Повреждено: 1 дверной и 1 оконный блоки, 10 квадратов перекрытия.
Причины огненного ЧП устанавливаются.
А в девятом часу вечера в пер. Садовый, что в Червоногввардейском районе Макеевки, горел двуэтажный многоквартирый жилой дом. При пожаре пострадал мужчина 1959 г.р. Спасатели вынесли его в бессознательном состоянии из задымленной зоны и передали сотрудниками скорой медпомощи.
Теги: Донбасс, Макеевка, пожар, спасатели
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