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Парижанка живет под взрывами на Донбассе
27.01.2018 09:09
Недалеко от Донецкого аэропорт, в поселке Пески, есть позиция сил АТО, которая называется "Париж".
Как сообщает Фонд помощи армии "Повернись живим" ("Вернись живым"), когда-то здесь было помещение состоятельных людей. Но потом сюда пришла война…
Волонтеров, приехавших сюда навестить украинских воинов, встретили громким лаем трое собак. Одну из них зовут Парижанка. Потому что родилась на позиции "Париж".
Для хвостатой Парижанки звуки взрывов, прилетов, автоматные очереди, работа пулемета, ночные "фейерверки" - это естественное состояние вещей. В последнее время и для многих жителей Донбасса, к сожалению, - тоже…
Теги: Донбасс, война, собаки, АТО, Пески, обстрелы
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