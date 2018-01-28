"ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины

28.01.2018 15:22

Почему главарь "ДНР" Александр Захарченко не дает включает Vodafone в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория), разбиралось издание dn.depo.ua



"Эпопея с мобильной связью украинского оператора Vodafone на оккупированном Донбассе продолжается. С 11 января и до 19 января без связи маялись жители "ЛНР", но сейчас у них почти телефонный рай. По сравнению с "ДНР". Подобные проблемы с начала войны на Донбассе были часто: люди сидели без связи по несколько дней, а в начале боевых действий связи вообще почти не было. Но настолько безнадежная ситуация возникла впервые", - отмечается в материал.



Издание напоминает, что представитель Vodafone Виктория Рубан рассказала, что ремонтные работы проводились в районе подконтрольного Украине города Счастье на Луганщине. Именно на этот участок бригаде компании дали доступ, были договоренности о режиме тишины. Ремонт завершился успешно и Луганск, и Донецк одновременно должны быть "в эфире". Но в "ДНР" что-то пошло не так.



"Почему нет связи в Донецке, надо спрашивать там. Мы сделали все от нас зависящее, а кто и по какой причине может препятствовать восстановлению связи в Донецке, вопрос не ко мне", - отметила Рубан.



Оккупационная власть Донетчины сначала отмалчивалась, а 22 января выдала обращение к Vodafone. Мол, "ДНР" просит мобильного оператора отправить свой персонал для аудита технического состояния и запуска сети. Кроме того, оккупанты сообщили Vodafone о необходимости согласовать с "ДНР" вопрос оплаты электроэнергии. "Министерство связи" не может осуществлять оплату коммунальных услуг за эксплуатацию коммутационных узлов Vodafone из бюджета "ДНР", - сказал так называемый "министр связи Виктор Яценко.



"Обращение явно манипулятивное и показное, - отмечает dn.depo.ua





. - С оглядкой на три с половиной года войны тот же Яценко прекрасно знает, что Vodafone не пришлет своих ремонтников на оккупированную территорию, там им работать по украинскому законодательству запрещено. Кроме того, Vodafone точно не будет платить за электроэнергию, поскольку не имеет доступа к своему оборудованию и коммутационных узлов. Такие, как Яценко, просто "отжали" все имущество, да еще и какую-то оплату требуют".



Рубан, комментируя заявление "ДНР", отметила, что это неофициальное обращение. Она пояснила, что Vodafone не может официально обратиться к группировке "ДНР". "Вы ошибаетесь, не действуем не мы. И писать надо не мне... В Луганске же все работает ... как вы это объясните? А приехать, к сожалению, не могу, и людей не могу отправить, потому что мы не работаем на неподконтрольной территории. Закон запрещает. И тот, кто "приглашает", знает об этом. Могу только удаленно работать", - пояснила она. И призвала "ДНР" "включить рубильник", тогда оборудование заработает и связь появится. Но оккупанты не торопятся это делать.



Есть несколько причин того, почему в "ЛНР" украинский связь есть, а в "ДНР" нет, а, возможно, так и не появится.



Первое, что очевидно: в "ДНР" решили подзаработать на своем мобильном операторе "Феникс". Очереди за его симками в Донецке выстраиваются с 5 утра, ажиотаж растет. За две недели удалось продать более 820 тысяч стартовых пакетов.



В "Фениксе", по данным группы Информационное Сопротивление, заинтересован "министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент"), поскольку получает часть прибыли от его исправной работы. Но заработать на собственной мобильной сети было бы невозможно без технического оснащения. Их "Феникс" начал работу на "отжатом" у Киевстара оборудовании, а теперь набрал мощностей больше, чем "ЛНРовский" "Лугаком".



Оккупанты прибегли к использованию сети базовых станций украинского оператора Life для увеличения емкости "Феникса".



"Мы имеем в своем распоряжении емкости более 300 базовых станций и постараемся в максимально короткие сроки запустить все базовые станции бывшего "Лайфа" уже в сегменте РОС "Феникс", - сказал "министр" Яценко.



Life прекратил свою работу в "ЛНР" в 2016 году, а в "ДНР" - в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги "республике" под угрозой "национализации".



Недавно "Феникс" предложил абонентам несколько тарифов со звонками на "Лугаком", на Россию, на Украину и в другие страны мира, а также на стационарные телефоны. Кроме того, предлагается мобильный интернет, домашний интернет и услуги типа "перезвони мне", "переадресация вызова", "хороший номер" и так далее.



"Феникс" обновил сайт, который стал более удобным и понятным, и пишет там, что уже тестирует 3G. Оператор оккупантов предлагает звонить на украинские мобильные номера по 10 рублей за минуту (5 гривен) - это ничего себе такая оплата для жителя "ДНР" за возможность позвонить родственникам. Нельзя сказать, что "Феникс" работает идеально, но пока работает.



В "ЛНР" тоже были не против заработать на собственной связи. "Лугаком" по тарифам не отстает, стоимость одной минуты на украинские городские номера составляет 11,12 рублей (5,5 гривен), а на номера операторов мобильной связи 15,27 рублей (7 гривен). Но технически "Лугаком" не вытащил, жители Луганска сообщали, что он постоянно зависал, связь была плохой, про интернет и говорить нечего. Почему, как в "ДНР", не использовали оборудование Life, не известно. Но не исключено, что использовать было нечего: в "республиках" все, что стало ничье и плохо лежит, сразу же исчезает.



Заработать на высоких тарифах не получилось, пришлось включать Vodafone. Тем временем на оккупированной Донетчине появился стартап - умелые бизнесмены предлагают отвезти жителей к местам, где можно поймать связь Vodafone, воспользоваться SIM-картой самостоятельно или передать ее для получения сообщений от банков, соцслужб, а также списка входящих звонков, продолжает dn.depo.ua





К таким местам можно добраться и самому. Например, в оккупировнном Донецке один из железнодорожных мостов превратился в такой себе "переговороний пункт", потому что здесь можно поймать сигнал мобльного оператора.



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