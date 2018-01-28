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Архив - Донецкая область

В районе Горловки украинским военным противостоят наемники: появилось видео

28.01.2018 13:49
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В районе Горловки украинским военным противостоят наемники: появилось видео

Военное телевидение Украины опубликовало репортаж с позиций сил АТО в районе временно оккупированной Горловки (Донецкая область).

Один из военнослужащих рассказывает, что их подразделение зашло на позиции пару недель назад. Оккупанты периодически прощупывают украинских воинов из стрелкового оружия. Иногда подключаются и гранатометы.

Позиции противоборствующих сторон расположены рядом - порой на расстоянии всего в 50 метров.

В репортаже отмечается, что не первой линии противника стоят наемники, воюющие за деньги. А уже дальше располагаются солдаты регулярной российской армии.



Теги: Донбасс, война, Горловка, АТО, ВСУ, оккупанты
 
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