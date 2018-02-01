За сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ

01.02.2018 07:28

За прошедшие сутки силы агрессора продолжили осуществлять огневые провокации в отношении украинских защитников. Как сообщает пресс-центр Штаба АТО на Луганском направлении враг, в темное время суток, несколько раз с 82-мм минометов и вооружения БМП вел огонь по нашим позициям в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия - провоцировал украинских защитников у Станицы Луганской, передает 62.ua.

Кроме того, подвергая опасности гражданское население, российско-оккупационные войска коварно обстреляли окрестности Крымского. Три мины калибра 120-мм разорвались на участке местности в пределах этого прифронтового села. По предварительной информации - пострадавших среди мирного населения нет.

На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты в пригороде Авдеевки. На Приазовье, из стрелкового оружия, противник нарушал перемирие вблизи Павлополь.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.

К сожалению, вследствие вражеских обстрелов погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили боевые травмы.