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За сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ
За прошедшие сутки силы агрессора продолжили осуществлять огневые провокации в отношении украинских защитников. Как сообщает пресс-центр Штаба АТО на Луганском направлении враг, в темное время суток, несколько раз с 82-мм минометов и вооружения БМП вел огонь по нашим позициям в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия - провоцировал украинских защитников у Станицы Луганской, передает 62.ua.
Кроме того, подвергая опасности гражданское население, российско-оккупационные войска коварно обстреляли окрестности Крымского. Три мины калибра 120-мм разорвались на участке местности в пределах этого прифронтового села. По предварительной информации - пострадавших среди мирного населения нет.
На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты в пригороде Авдеевки. На Приазовье, из стрелкового оружия, противник нарушал перемирие вблизи Павлополь.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.
К сожалению, вследствие вражеских обстрелов погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили боевые травмы.
Теги: Россия, Донбасс, перемирие, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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