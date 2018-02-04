Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения

04.02.2018 22:20

Донбасс SOS сообщил график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донетчине, у линии разграничения, на следующей неделе.



Как отмечают общественники, мобильные отделения Ощада на Донетчине будут работать так:



п. Зайцево, КПВВ "Майорск" – 5, 7 и 9 февраля;

г. Бахмут (ул. Мира,50) - 6 февраля;

пгт. Мироновский, Бахмутский район (ул. Мира,18) – 8 февраля;



Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00



Отмечается, что в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.