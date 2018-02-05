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Из-за действий боевиков большая часть Донбасса может остаться без воды
Преимущественная часть Донбасса может остаться без воды в связи с непрекращающимися обстрелами пророссийских боевиков. Как передает replyua.net, соответствующую информацию предоставили представители украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК). В том числе, 26 января боевики обстреляли насосную станцию первого подъема Юго-Донецкого водопровода. Системе охлаждения одного из двух трансформаторов на станции были нанесены серьезные повреждения.
«Как результат, даже самый незначительный сбой в работе системы электроснабжения может спровоцировать полную остановку насосной станции. Под угрозой прекращения водоснабжения окажется населения всего юго-западного направления Донецкой области», — подчеркивается в сообщении.
Таким образом, из-за циничных действий оккупантов без воды могут остаться: Волновахский, Красноармейский, Добропольский районы, города Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский, Ленинский районы), Авдеевка, Мариуполь, Волноваха, Красноармейск и Докучаевск. Всего под угрозой оказались 49 населенных пунктов в которых проживают коло 1,3 млн жителей.
Теги: Донбасс, война, вода, АТО, боевики
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