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Архив - Донецкая область

Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся

06.02.2018 08:46
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Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся

Согласно Постановлению 689, которое было принято ещё осенью прошлого года, проверки на дому не должны проводиться для тех внутренне перемещенных лиц, которые прошли физическую идентификацию в Ощадбанке. Однако для того, чтобы полностью реализовать эти нововведения на практикt, Минсоцполитики должно было подписать договор с Ощадбанком про передачу и обмен информации относительно ВПЛ, которые прошли физическую идентификацию.
И вот наконец это случилось — Минсоцполитики подписало договор с Ощадбанком и согласовало процедуру передачи информации о прохождении физической идентификации от Ощадбанка в Единую информационную базу внутренне перемещенных лиц.
Минсоцполитики уже выдало поручение структурным подразделениям по вопросам социального обеспечения в регионах с целью обеспечения выполнения Постановления 689, а именно — непроведения очередных проверок.
Напоминаем, что внутренне перемещенные лица, у которых есть электронное пенсионное удостоверение должны проходить идентификацию в Ощадбанке раз в пол года в первый год получения такой карточки, а далее — раз в году. Тем, у кого обычная банковская карточка — раз в три месяца.

Источник Донбасс СОС



Теги: Донбасс, Ощадбанк, переселенцы, проверки
 
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