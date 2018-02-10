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Архив - Донецкая область

По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени

10.02.2018 06:53
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По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени

В результате идущих с 2014 года военных действий в части Донецкой и Луганской областей изменилась экосистема.

"Не только экологи, но и жители Донецкой и Луганской областей сообщают об изменениях в экосистеме региона. В связи с военными действиями во многих населенных пунктах по обе стороны линии разграничения запрещена охота. Из-за этого в черте населенных пунктов появилось много животных и птиц, которых ранее можно было увидеть либо в зоопарке, либо, если очень повезет, в лесу, - сообщают "Ведомости Донбасса". - Теперь в населенных пунктах Донбасса средь бела дня в населенных пунктах можно увидеть белок, зайцев, фазанов, лис и даже оленей. К сожалению, жителей временно оккупированных территорий весной и летом не удивишь скворцами, имитирующими звук летящей мины".

Жители временно оккупированной Горловки рассказывают о фазанах в районе железнодорожного вокзала и в частном секторе. В центре Донецка вовсю мотаются белки, по Луганску – зайцы.

А жители Волновахи недавно сфотографировали оленей спокойно прогуливающихся вдоль железнодорожных путей и стоящего на них состава.



Теги: Донбасс, животные, экосистема, боевые действия
 
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