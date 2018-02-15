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Архив - Донецкая область

Бывшие бойцы батальона "Донбасс" зверски убили трех человек на Донетчине

15.02.2018 16:44
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Бывшие бойцы батальона "Донбасс" зверски убили трех человек на Донетчине

Первый заместитель председателя Нацполиции Украины, бывший главный правоохранитель Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранители задержали трех экс-бойцов батальона "Донбасс", которые подозреваются в жестоком убийстве семьи на Донетчине.

"Мы установили и задержали всех лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении убийства семьи в Великой Новоселке, которое имело место еще 6 декабря 2017 года", - написал Аброськин на своей странице в Фейсбуке.

Последний из трех подозреваемых был сегодня задержан сотрудниками полиции в Киевской области.

"После убийства прятался в садовом обществе. Из дома почти никуда не выходил, только иногда в местный храм, видимо, чтобы отмаливать свой страшный грех. Кстати, у себя в комнате у окна держал оружие, но это уже ему не поможет", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции.

Аброськин рассказал, что убийцы поставили на колени всех троих членов семьи, заставили читать молитву и по очереди, на глазах друг друга, убивали.

"Из показаний этих подонков, получили добычу в 40 тыс. гривен", - отметил он.

Напомним, в Великой Новоселке Донецкой обл. злоумышленники жестоко убили целую семью - 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и их сына 23-х лет. Связанные тела погибших со следами пыток обнаружил родственник, который пришел к ним домой.

По данным Realist, были убиты ближайшие родственники Виктора Шкири - кума экс-президента Украины Виктора Януковича. Погибшая женщина якобы приходится ему дочерью, мужчина - зятем, а молодой человек - внуком.



Теги: Донбасс, убийство, батальон "Донбасс", Аброськин
 
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