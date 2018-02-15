- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
- Члены "ДНР" предупредили наблюдателей СММ, что "ожидается обстрел"21:20
- Зафиксированы повреждения Донецкой фильтровальной станции после очередного обстрела21:07
- Ходаковский рассказал, как в "ДНР" обдирают людей и режут предприятия20:59
- Важно для пересечения линии разграничения: всё, что нужно знать о Координационном центре и координационных группах20:27
- Жебривский рассказал, как погибает промышленность в "ДНР"19:29
- Хуг и Вершбоу: война в Украину пришла извне19:18
- Донетчина: в музее найдена угроза19:06
- Губернатор Донетчины заявил, что приняты болезненные решения и сделаны "последние китайские предупреждения"18:44
Бывшие бойцы батальона "Донбасс" зверски убили трех человек на Донетчине
Первый заместитель председателя Нацполиции Украины, бывший главный правоохранитель Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранители задержали трех экс-бойцов батальона "Донбасс", которые подозреваются в жестоком убийстве семьи на Донетчине.
"Мы установили и задержали всех лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении убийства семьи в Великой Новоселке, которое имело место еще 6 декабря 2017 года", - написал Аброськин на своей странице в Фейсбуке.
Последний из трех подозреваемых был сегодня задержан сотрудниками полиции в Киевской области.
"После убийства прятался в садовом обществе. Из дома почти никуда не выходил, только иногда в местный храм, видимо, чтобы отмаливать свой страшный грех. Кстати, у себя в комнате у окна держал оружие, но это уже ему не поможет", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции.
Аброськин рассказал, что убийцы поставили на колени всех троих членов семьи, заставили читать молитву и по очереди, на глазах друг друга, убивали.
"Из показаний этих подонков, получили добычу в 40 тыс. гривен", - отметил он.
Напомним, в Великой Новоселке Донецкой обл. злоумышленники жестоко убили целую семью - 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и их сына 23-х лет. Связанные тела погибших со следами пыток обнаружил родственник, который пришел к ним домой.
По данным Realist, были убиты ближайшие родственники Виктора Шкири - кума экс-президента Украины Виктора Януковича. Погибшая женщина якобы приходится ему дочерью, мужчина - зятем, а молодой человек - внуком.
Теги: Донбасс, убийство, батальон "Донбасс", Аброськин
- Матри нашла убийцу в развалинах здания
- Бійця АТО вбили в лікарні на Львівщині
- Кувалдой по голове. Обиженная женщина расправилась с мужем
- У убийцы нашли целый арсенал оружия
- Подозреваемый в убийстве Немцова дал признательные показания (ВИДЕО)
- Убийства по похожему "сценарию": женщин нашли в колодце и подвале
- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
- Члены "ДНР" предупредили наблюдателей СММ, что "ожидается обстрел"21:20
- Зафиксированы повреждения Донецкой фильтровальной станции после очередного обстрела21:07
- Ходаковский рассказал, как в "ДНР" обдирают людей и режут предприятия20:59
- Важно для пересечения линии разграничения: всё, что нужно знать о Координационном центре и координационных группах20:27
- Продолжается битва за КПВВ "Золотое"19:57
- Жебривский рассказал, как погибает промышленность в "ДНР"19:29
- Хуг и Вершбоу: война в Украину пришла извне19:18
- Донетчина: в музее найдена угроза19:06
- "Железный занавес" в ОРДЛО опускается21:40
- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
- Члены "ДНР" предупредили наблюдателей СММ, что "ожидается обстрел"21:20
- Зафиксированы повреждения Донецкой фильтровальной станции после очередного обстрела21:07
- Ходаковский рассказал, как в "ДНР" обдирают людей и режут предприятия20:59
- США прислали новое оснащение для украинских военных20:43
- Важно для пересечения линии разграничения: всё, что нужно знать о Координационном центре и координационных группах20:27
- Россия тренировалась пускать крылатые ракеты в сторону Украины20:10
- Продолжается битва за КПВВ "Золотое"19:57
- Под судом, где рассматривали дело мэра Одессы, произошла драка19:42
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия