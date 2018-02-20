Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила

20.02.2018 15:15

Во время обсуждения следующего этапа обмена пленными на переговорах в Минске представители террористов "ЛДНР" резко заговорили об амнистии для них. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" рассказала представитель Украины, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, они пытаются поднять эту тему постоянно, но им это редко удается.

"И вот они опять завели тему амнистии, мол, 22 февраля 2014 года тогдашний и.о. президента Турчинов подписал же указ об амнистии "майдановцев"; так почему нельзя сделать этого и здесь?" - рассказала Геращенко.

Также она подчеркнула, что в ответ заявила, что годовщину расстрела Небесной сотни не позволит в некорректной тональности вспоминать здесь и погибших героев, и те события.

"Далее напомнила, что в сентябре 2014 ВР Украины проголосовала Закон об амнистии, однако он не вступил в силу из-за деструктивной позиции РФ и ОРДЛО, где провели фейковые выборы по кремлевскому сценарию. На что мне было сказано: "Вообще-то амнистия вас должна касаться, госпожа Геращенко, вы о себе подумайте! У вас трое детей. Вы о них подумайте. Вы за них не боитесь?" – рассказала вице-спикер.

"Но я обратила внимание представителя Российской Федерации на то, что это дипломатические переговоры, а не сбор братвы. И сказала координатору ОБСЕ, что воспринимаю эти заявления как угрозы, и потому не считаю возможным участвовать в подобной сходке, далекой от дипломатических переговоров. Я покинула заседание, и его продолжил представитель СБУ, который также принимает участие в работе группы", - добавила Геращенко.

Как писал "Обозреватель", ранее спецпредставитель США Курт Волкер заявил о том, что для урегулирования конфликта на Донбассе Украина должна быть готовой выполнить свои обязательства по Минским соглашениям в части предоставления особого статуса ОРДЛО и ограниченной амнистии террористов.