В Марьинке вновь заработало отделение Ощадбанка

20.02.2018 10:32

В Марьинке Донецкой области вновь начало работать отделение Ощадбанка, которое было закрыто с апреля 2015 года через активные боевые действия в окрестностях города, информирует Трибун.

Об этом сообщается на странице главы Донецкой ОГА Павла Жебривского в Facebook.

Учитывая близость линии соприкосновения, в восстановленном отделении задействованы усиленные меры безопасности: бронированные конструкции, сигнализации, видеонаблюдение.

Нынешнее открытие – это приятное событие не только для жителей Марьинки, но и для людей из неподконтрольных территорий. Произошедшее говорит о том, что жизнь возвращается в город, Марьинка начинает развиваться. А это значит, что вскоре то же произойдет и на остальной территории Донбасса.

Пока это единственное банковское заведение в четырёхтысячном населенном пункте.

В восстановленном отделении будет предоставляться весь спектр банковских услуг, и это, безусловно, оценят как в Марьинке, так и жители неподконтрольных территорий.