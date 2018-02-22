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Архив - Донецкая область

На оккупированный Донбасс прибыло 200 российских офицеров

22.02.2018 16:08
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На оккупированный Донбасс прибыло 200 российских офицеров

В штабе антитеррористической операции заявляют, что в оккупированные районы Донецкой и Луганской области прибыли около 200 российских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба.
"Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями, недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз - около двух сотен старших офицеров. По информации разведки штаба АТО, это, вероятно, представители регулярных военных формирований страны-агрессора, которых разместили на полигоне "Восточный", вблизи населенного пункта Мануйловка на временно оккупированной Донетчине", - заявили в штабе АТО.
Также отмечается, что после прибытия россияне по ротации заменят своих "коллег" в воинских подразделениях боевиков.
Отметим, ранее сегодня российские СМИ и информресурсы боевиков сообщили о прибытии в ОРДЛО очередного, уже 74-го, "гумконвоя" из РФ.



Теги: Россия, Донбасс, офицеры, АТО
 
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