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Трупы солдат ДНР на службе у российских командиров
«Сколько еще будет топтать землю Донбасса российский сапог? Сколько российское командование будет нас, коренных жителей Донбасса, считать людьми другого сорта? Чем мы хуже их?
Мы воюем за свою землю, отдавая свои жизни, а они – зарабатывают на нас деньги. И немалые. И чем выше чин, тем более замученная и широкая схема собственного обогащения. Что бы сейчас не начали говорить, а бесплатно никто ничего делать не будет. Даже «помогать братскому народу».
Думаю, буду прав, если скажу, что российский состав высших офицеров – вершина, куда стекаются результаты всех финансовых махинаций. Все и везде: отжимы автомобилей, квартир, а потом – их продажа, многочисленные схемы сбора денег на КПП, крышевание бизнеса и много-много других.
Особенно обидно — когда гибнут люди, в особенности, когда гибнут из-за халатности, безответственности, а наиболее страшно – из-за меркантильных интересов российского командования (которое, кстати, составляет всю верхушку командования армии ДНР до комбата включительно). Командирам, в особенности, старшим – на простых солдат наплевать, их не заботят проблемы, потребности, мотивация, морально-психологическое состояние подчиненных.
Ярким примером есть огромные потери в рядах армии ДНР. В самом только Новоазовске в городской морг за последние дни поступило около 30-ти бойцов 9-го полка, правда, уже бывших… Еще пару дней в таком духе, и трупы придется класть на улице!
Огромное спасибо за это лично командиру 9 ошмсп 1АК полковнику Диденко Д. с позывным «Утес»… Наверное, командование ВС РФ посчитало, что он принесет большую пользу стране… Интересно, какой именно?.. Очень просто «воевать», сидя в теплом кабинете в кожаном кресле тысяч за 30… Сам он якобы не российский офицер, и якобы уволенный (ну так обычно «случается»), а потом – оп! — в командовании российского контингента за рубежом! С чего бы это? Да все очень просто – есть у него, как оказалось, связи в российском Министерстве обороны. Как раз пересчитают пенсию, чтобы получить максимум, надбавочки за службу за границей. Отсидеться в глубоком тылу еще какое-то время. А там, глядишь – и еще одна квартирка капнет…, и иномарка, а то уже не хочется ездить на 31-й Волге. Уже не торт… И зачем ему при всем этом бойцы?
Вот и получается, что трупы солдат ДНР на службе у российских командиров… грустно все это, и, к сожалению, правда…
Источник: news.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, Новоазовск, бизнес, финансы, труп, гибель, морг, офицеры, ДНР, КПП
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