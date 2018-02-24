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Миссию ОБСЕ обстреливали и ограничивали в передвижении на Донбассе

24.02.2018 09:39
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Миссию ОБСЕ обстреливали и ограничивали в передвижении на Донбассе

Сотрудники СММ ОБСЕ и ее технические средства неоднократно становились на Донбассе мишенью и подвергались риску попадания под огонь из стрелкового оружия.

Согласно традиционному двухнедельному отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в период с 5 по 18 февраля, вооруженные члены "ДНР" применяли оружие в непосредственной близости от наблюдателей. Беспилотные летательные аппараты СММ обстреливались четыре раза — по два случая с каждой стороны линии соприкосновения.

Помимо наличия мин, свобода передвижения Миссии ограничивалась непосредственно сторонами: 2 раза в подконтрольных и 37 раз в неподконтрольных правительству районах Донбасса.

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Теги: Донбасс, беспилотник, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
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