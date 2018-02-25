В Минсоцполитики рассказали, как считают переселенцев

25.02.2018 20:41

Согласно последним данным Министерства социальной политики, в Украине сейчас учтены 1 млн 489 тыс. 711 переселенцев. О том, каким образом считают ВПЛ, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал заместитель министра социальной политики Украины Александр Привалов.



Количество переселенцев высчитывается по данным из Управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН), уверяет Привалов. На местах ВПЛ обращаются в УТСЗН и получают соответствующий статус. Таким образом, ведется их учет. Меняются цифры в зависимости от того, продлено действие справки ВПЛ, или, она отменена, или человек самостоятельно обратился с заявлением об отмене этой справки.



По словам Привалова, в Минсоцполитики не ведут учет тех людей, которые возвращаются на временно неподконтрольную органам украинской власти территорию. Это вопрос Госпогранслужбы Украины, осуществляющей соответствующие функции на линии разграничения. "Мы можем говорить только о тех данных, которые выявляются в ходе проверок органов социальной защиты населения на местах или, например, данные по идентификации получателя пенсионных выплат Ощадбанком", - отметил заместитель министра.



Привалов также сообщил, что самые большие проблема, с которыми сталкиваются ВПЛ – это вопросы обеспечения жильем и трудоустройства.