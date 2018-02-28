- Штаб АТО: Из-за прицельных обстрелов позиций ВСУ ранен один военнослужащий11:57
- Боевики желают расстрела «министру связи» «ДНР». За «Феникс»10:30
- Ситуация на КПВВ: на «Новотроицком» небольшая очередь09:40
- Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ, который заметил гаубицы07:36
- ГПУ сообщила о подозрении трем российским офицерам и террористу "ДНР" за обстрел Мариуполя в 2015 году22:06
- Сколько украинцев получают пенсии свыше 10 000 и 20 000 гривень21:02
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке20:21
- «Отжимают?»: дончане сообщают об «обысках и арестах» в гостинице «Ramada»18:49
- Поклонник «ДНР»: оборудование Vodafone в Донецке не украли, но связи нет18:03
- Боевикам на подмогу прибыла группа сербских снайперов17:20
Штаб АТО: Из-за прицельных обстрелов позиций ВСУ ранен один военнослужащий
За 27 февраля боевики провели семь прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, передает 112-Украина.
На луганском направлении противник больше четырех часов вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и выпустил более 200 мин различных калибров по украинским позициям у Светлодарска. 120-мм минометы оккупанты применили вблизи Луганского и Троицкого, а неподалеку села Новоалександровка - минометы калибра 82-мм и гранатометы.
Кроме того, оккупанты выпустили не менее полутора десятка мин калибра 120 и 82 мм по поселку Луганское. Поскольку обстрел произошел в вечернее время, последствия причиненного вреда пока неизвестны.
На донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что с начала 27 февраля боевики совершили 5 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ранение, военнослужащий, АТО, ВСУ
- Печальные новости из зоны АТО - есть погибший и раненные
- В зоне АТО за минувшие сутки погиб украинский военный, двое получили ранения
- Українські кореспонденти, що висвітлюють російсько-українську війну, нагородять військових, медиків та волонтерів
- Солдат-убийца из зоны АТО получил срок
- Невеселые новости пришли из зоны АТО
- За сутки в зоне АТО ранен один боец
- Штаб АТО: Из-за прицельных обстрелов позиций ВСУ ранен один военнослужащий11:57
- Боевики желают расстрела «министру связи» «ДНР». За «Феникс»10:30
- Ситуация на КПВВ: на «Новотроицком» небольшая очередь09:40
- Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ, который заметил гаубицы07:36
- ГПУ сообщила о подозрении трем российским офицерам и террористу "ДНР" за обстрел Мариуполя в 2015 году22:06
- Сколько украинцев получают пенсии свыше 10 000 и 20 000 гривень21:02
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке20:21
- "Укрзализныця" в очередной раз "забила" на Луганскую область20:17
- «Отжимают?»: дончане сообщают об «обысках и арестах» в гостинице «Ramada»18:49
- Поклонник «ДНР»: оборудование Vodafone в Донецке не украли, но связи нет18:03
- Сирия получила от КНДР оборудование для производства химоружия12:38
- Корь распространилась даже на вакцинированных украинцев12:25
- В Украине из-за снегопада обесточены почти 100 населенных пунктов12:10
- Штаб АТО: Из-за прицельных обстрелов позиций ВСУ ранен один военнослужащий11:57
- У участников АТО и их детей появится право на бесплатное образование11:40
- Борги по комуналці можуть обернутися для українців «трагедією»11:20
- УЕФА анонсировала переформатирование Еврокубков11:10
- В США на военной базе пострадали 11 человек после открытия письма11:00
- Крым подает в суд на Украину10:45
- Боевики желают расстрела «министру связи» «ДНР». За «Феникс»10:30
- Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья08:41
- Характер женщины по её имени08:03
- Все, что нужно знать о получении справки переселенца22:26
- Уникальные методики очищения сосудов головного мозга20:41
- Это удивительные причины, по которым вы должны распространять соль вокруг своего дома19:38
- Причина - не война: почему украинцы стали реже ездить на работу в Россию17:46
- Разгрузочный день на чае: эффективный способ быстро сбросить лишнее17:02
- В Украине курицы несут яйца золотые. Эксперт объяснил, почему дорожают куриные яйца16:20
- Даже Кабмин не знает, как взлетят тарифы на газ. Что в Украине дорожает с марта 09:11
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево
- В Донецк привезли убитых и раненых оккупантов
- На Донбассе упал пассажиропоток через линию разграничения