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Штаб АТО: Из-за прицельных обстрелов позиций ВСУ ранен один военнослужащий

28.02.2018 11:57
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Штаб АТО: Из-за прицельных обстрелов позиций ВСУ ранен один военнослужащий

За 27 февраля боевики провели семь прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, передает 112-Украина.

На луганском направлении противник больше четырех часов вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и выпустил более 200 мин различных калибров по украинским позициям у Светлодарска. 120-мм минометы оккупанты применили вблизи Луганского и Троицкого, а неподалеку села Новоалександровка - минометы калибра 82-мм и гранатометы.

Кроме того, оккупанты выпустили не менее полутора десятка мин калибра 120 и 82 мм по поселку Луганское. Поскольку обстрел произошел в вечернее время, последствия причиненного вреда пока неизвестны.

На донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что с начала 27 февраля боевики совершили 5 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, ранение, военнослужащий, АТО, ВСУ
 
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