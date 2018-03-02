Может повлечь множество жертв: в «ДНР» решили затопить еще одну взрывоопасную шахту

02.03.2018 15:20

Несмотря на непредсказуемые последствия и протест людей в «ДНР» приняли решение затопить еще одну взрывоопасную шахту.

Речь идет о шахте имени Ткачука (бывшая «Коммунист»), которая расположена в поселке Зуевка на оккупированной части Донецкой области. Добыча угля на предприятии не ведется с 2006 года, все это время шахта работала в режиме водоотлива.

Последние несколько лет так называемые «власти ДНР» уже не раз грозились полностью затопить предприятие.

Шахта является сверхкатегорийной по газу, и ее затопление может привести к непредсказуемым последствиям, включая разрушение жилых домов и гибель людей.

На днях в оккупированной Зуевке прошли очередные общественные слушания по поводу затопления предприятия.

Местным жителям, живущим в опасной зоне, представили явно недоработанный и непродуманный «проект затопления шахты».

Как оказалось, проектировщики не учли тот факт, что рядом находятся еще две шахты, передают сепаратистские СМИ. В случае чрезвычайного происшествия, выхода газа на поверхность, заболачивания местности, загрязнения грунтовыми водами даже не разработаны экстренные мероприятия по реагированию.

Для поддержания водоотлива, по подсчетам «руководства», шахте необходимо порядка 8 миллионов рублей в месяц. Для псевдореспублики, чья экономика основывается только на сборах податей с мелких бизнесменов это неподъемная сумма.

Тем не менее, и без согласований шахта уже по факту затопляется за счет естественного водопритока. Согласно «приказу министра угля и энергетики ДНР» 5 сентября 2017 года подземный водоотлив на шахте был остановлен.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»