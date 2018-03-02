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Может повлечь множество жертв: в «ДНР» решили затопить еще одну взрывоопасную шахту
Несмотря на непредсказуемые последствия и протест людей в «ДНР» приняли решение затопить еще одну взрывоопасную шахту.
Речь идет о шахте имени Ткачука (бывшая «Коммунист»), которая расположена в поселке Зуевка на оккупированной части Донецкой области. Добыча угля на предприятии не ведется с 2006 года, все это время шахта работала в режиме водоотлива.
Последние несколько лет так называемые «власти ДНР» уже не раз грозились полностью затопить предприятие.
Шахта является сверхкатегорийной по газу, и ее затопление может привести к непредсказуемым последствиям, включая разрушение жилых домов и гибель людей.
На днях в оккупированной Зуевке прошли очередные общественные слушания по поводу затопления предприятия.
Местным жителям, живущим в опасной зоне, представили явно недоработанный и непродуманный «проект затопления шахты».
Как оказалось, проектировщики не учли тот факт, что рядом находятся еще две шахты, передают сепаратистские СМИ. В случае чрезвычайного происшествия, выхода газа на поверхность, заболачивания местности, загрязнения грунтовыми водами даже не разработаны экстренные мероприятия по реагированию.
Для поддержания водоотлива, по подсчетам «руководства», шахте необходимо порядка 8 миллионов рублей в месяц. Для псевдореспублики, чья экономика основывается только на сборах податей с мелких бизнесменов это неподъемная сумма.
Тем не менее, и без согласований шахта уже по факту затопляется за счет естественного водопритока. Согласно «приказу министра угля и энергетики ДНР» 5 сентября 2017 года подземный водоотлив на шахте был остановлен.
Источник: Информационное агентство «Вчасно»
Теги: Донбасс, шахта, затопление, ДНР
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