На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный

02.03.2018 20:33

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать укрепления Вооруженных Сил Украины из запрещенного минского договоренностями вооружения. Так, на Луганском направлении возле Троицкого враг применил 120-мм минометы.

Как информирует штаб, на Донецком направлении противник неоднократно обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки, применяя минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

С начала суток зафиксировано шесть вражеских обстрелов, погиб военный ВСУ. Еще двое защитников Украины получили ранения.