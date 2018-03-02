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Архив - Донецкая область

На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный

02.03.2018 20:33
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На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать укрепления Вооруженных Сил Украины из запрещенного минского договоренностями вооружения. Так, на Луганском направлении возле Троицкого враг применил 120-мм минометы.
Как информирует штаб, на Донецком направлении противник неоднократно обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки, применяя минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
С начала суток зафиксировано шесть вражеских обстрелов, погиб военный ВСУ. Еще двое защитников Украины получили ранения.



Теги: Донбасс, гибель, ВСУ, обстрелы, боец
 
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