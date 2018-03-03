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Порошенко поздравил снайпера, который уничтожал и спасал в зоне АТО

03.03.2018 08:47
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Порошенко поздравил снайпера, который уничтожал и спасал в зоне АТО

Сегодня, 3 марта, президент Украины поздравил с 30-летием Героя Украины, капитана, командира роты снайперов 79 отдельной ДШБ ВСУ Валерия Чибинеева.

"С первых дней российской агрессии капитан под позывным "Каракурт" встал на защиту восточных границ нашего государства, - пишет глава государства на своей странице в Фейсбуке. - Он прошел путь Героя от уничтожения диверсионно-разведывательной группы и живой силы расчетов пулеметов и гранатометов, до спасения трех украинских военнослужащих и взятия в плен двух боевиков. Приветствую Героя Украины, капитана, командира роты снайперов 79 отдельной ДШБ ВСУ Валерия Чибинеева с 30-летием. Благодарен нашему Герою за мужество, героизм и волю к победе!"



Теги: Донбасс, снайпер, АТО, боевики, Порошенко
 
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