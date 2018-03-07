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Захарченко назвал 15 освобожденных пленных «агентами СБУ»

07.03.2018 15:28
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Захарченко назвал 15 освобожденных пленных «агентами СБУ»

Пятнадцать лиц, освобожденных в ходе обмена пленными в конце декабря 2017 года, являются «агентами украинских спецслужб».

Об этом заявил главарь «ДНР» Александр Захарченко. Так, он отметил: «К сожалению, еще не все бывшие военнопленные прошли проверки. Пятнадцать человек, которых мы поменяли, являются агентами СБУ».

Также, он отметил, что началась выдача «документов» тем, кто уже прошел проверку: «Две недели назад мной был отдан приказ Дарье Морозовой и министерству обороны. Выдача документов началась — и справок, и паспортов, и всего остального».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, СБУ, Захарченко, пленные
 
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