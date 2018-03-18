Взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил пограничника

18.03.2018 08:18

В результате трагического случая погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения.



Как сообщает сайт Госпогранслужбы Украины, вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ "Майорск", по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната.



В результате ЧП двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим была оперативно предоставлена первичная медицинская помощь и организована доставка до Бахмутской центральной городской больницы.



"К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести. Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая", - сообщает ГПСУ.