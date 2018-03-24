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Грузовки с крытыми отсеками массово пересекли границу Украины на неподконтрольном Донбассе
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 марта), команды СММ посетили два приграничных района, которые не контролируются правительством.
Осуществляя мониторинг ситуации вблизи пункта пропуска на границе возле н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка), наблюдатели видели, что в очереди на выезд из Украины стояли 20 автомобилей (5 с украинскими номерными знаками, 8 — с российскими и 7 с табличками "ДНР") и 76 грузовиков с крытыми грузовыми отсеками (50 с украинскими номерными знаками, 6 — с российскими, 7 — с белорусскими и 13 с табличками "ДНР"). За период своего 30-минутного пребывания в пункте пропуска, команда Миссии видела, что в Украину въехал 1 автомобиль (с украинскими номерными знаками) и вошли 11 пешеходов (мужчины и женщины разного возраста).
В пешеходном пункте пересечения границы возле н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) за 15-минутный период мониторинга наблюдатели отметили отсутствие пешеходов, пересекавших границу.
Теги: Донбасс, грузовик, граница, СММ ОБСЕ
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