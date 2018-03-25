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Донбасс расстреляли 13 раз
За прошедшие сутки, 24 марта, российско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов позиций украинских защитников. Об этом сообщается в итоговой сводке пресс-центра штаба АТО, опубликованной сегодня утром.
В частности, на Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе Каменки. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили по защитникам Лебединского и Новотроицкого. Кроме этого, под вражеский огонь из стрелкового оружия попали позиции украинских воинов у Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.
На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Троицкое, а стрелковое оружие применил неподалеку от н.п. Счастье.
"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", - уверяет в пресс-центре штаба АТО. Но без потерь не обошлось. Ранее сообщалось, что в результате трагического инцидента вчера на Донбассе один украинский воин погиб, еще один был ранен.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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